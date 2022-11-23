تتويج 96 طبيبًا وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية بمستشفى جامعة المؤسس

اختُتمت بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بمركز المهارات السريرية، مساء أمس، فعاليات اختبار الجزء النهائي لزمالة الكلية الملكية البريطانية في طب الأطفال؛ وذلك للمرة الـ28 و29 وعلى مدى أربعة أيام، وتم تتويج وتخريج 96 طبيبًا وطبيبة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس اللجان المنظمة للامتحان استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين الآغا: كانت الفرحة كبيرة، واعتلت وجوه الأطباء والطبيبات، وأصبحت فرحتان؛ التتويج الأكاديمي وفرحة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي؛ منوهًا بمشاركة الأطباء والطبيبات من السعودية وبريطانيا ومصر والسودان والدول الخليجية؛ إذ تقاسموا فرحة فوز السعودية وتَقلدوا الوشاح الأخضر حبًّا وعرفانًا لبلادنا الغالية.
وأضاف "الأغا" أن عقد هذا الاختبار العالمي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة؛ يؤكد المكانة المرموقة التي حَظِيَت بها على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي؛ مثمنًا جهود فريق العمل، والمشاركين في الاختبار الذين بذلوا قصارى الجهود في تمكين الأطباء والطبيبات من اجتياز اختبار الزمالة بكل يسر وسهولة وفق المعايير العالمية وضوابط الجودة.
وأكد "الأغا" أن كلية الطب بجامعة المؤسس تُواصل التميز كل عام باحتضان الامتحان النهائي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في جدة؛ مما يؤكد ما تتمتع به كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز ومستشفاها الجامعي من تقدير وثقة الصروحات الطبية في جميع دول العالم.