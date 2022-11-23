تتويج 96 طبيبًا وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية بمستشفى جامعة المؤسس

وأضاف "الأغا" أن عقد هذا الاختبار العالمي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة؛ يؤكد المكانة المرموقة التي حَظِيَت بها على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي؛ مثمنًا جهود فريق العمل، والمشاركين في الاختبار الذين بذلوا قصارى الجهود في تمكين الأطباء والطبيبات من اجتياز اختبار الزمالة بكل يسر وسهولة وفق المعايير العالمية وضوابط الجودة.