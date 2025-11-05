أميمة تابت مديرة يوروفراغانس بالشرق الأوسط: سنقدم إبداعات مبتكرة وثرية في السوق السعودي تجسد التميز والأصالة

وعن تجربتها في تأسيس وقيادة المركز الإبداعي للشركة في دبي، قالت "لقد عززت قيادتي للمركز الإبداعي إيماني بقوة الأفراد والقوة التي تنبع من تشارك الأفكار. أؤمن إيمانًا راسخًا بالقيادة الجماعية، فمعًا قمنا بتحسين العمليات، وبنينا شراكات قوية، وعززنا ثقافة الأداء العالي، وحافظنا على تواصل وثيق مع عملائنا. ولم تقتصر النتيجة على التوسع في الأعمال، بل عززت أيضًا الثقة بقدراتنا."