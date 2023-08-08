وزن إحداهما ١٠٠ كلجم.. زراعة جهازين منظمين لضربات القلب لمريضتين بأبها

ويُعدّ الجهاز من أحدث ما توصلت إليه تقنية منظمات ضربات القلب عالمياً؛ حيث يعد المركز ضمن أوائل المراكز على مستوى العالم الذي يستخدم هذه التقنية وثاني مركز على مستوى وزارة الصحة بالمملكة.