وزن إحداهما ١٠٠ كلجم.. زراعة جهازين منظمين لضربات القلب لمريضتين بأبها

تمكن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها؛ من زراعة جهازين منظمين لضربات القلب عن طريق القسطرة القلبية تحت التخدير الموضعي لمريضتين يبلغ وزن إحداهما ١٠٠ كلجم؛ وخرجتا في اليوم التالي للعملية وهما بصحة جيدة حين الخروج -ولله الحمد-.
ويُعدّ الجهاز من أحدث ما توصلت إليه تقنية منظمات ضربات القلب عالمياً؛ حيث يعد المركز ضمن أوائل المراكز على مستوى العالم الذي يستخدم هذه التقنية وثاني مركز على مستوى وزارة الصحة بالمملكة.
ويتميز الجهاز بصغر حجمه وطول عمر البطارية، وعدم الحاجة إلى تركيب توصيلات داخلية أو زراعة تحت الجلد أو شق جراحي كما يتم بالعادة عمله بالطرق التقليدية.
يشار إلى أن الزراعة تمت بقيادة استشاري أمراض وكهربائية القلب الدكتور عبدالاله الشهري؛ بمشاركة استشارية التخدير الدكتورة نهى جمال عبدالناصر، وأخصائي التخدير عبدالله آل عيدان، وطاقم تمريضي من قسم القسطرة القلبية.