جراحة ناجحة بالطائف تنقذ أربعينية من كيس كبير يحمل أجساماً شبه صلبة بالمبيض

نجح أطباء مجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ مريضة من كيس كبير الحجم وكثير التعقيد يصل حجمه إلى ٢٦ سم ويحمل أجساماً شبه صلبة بالمبيض.
وفي التفاصيل؛ أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي؛ أن المريضة (٤٤ عاماً) راجعت مركز العقم بسبب تأخر الإنجاب منذ أكثر من سنتين، وبعد المناظرة والفحوصات اللازمة والموجات الصوتية، اتضح وجود كيس كبير الحجم ومعقد التركيبة في المبيض الأيمن، حجمه نحو ٢٦ سم، كما أوضحت أشعة الرنين المغناطيسي كبر حجم الكيس وشكله، إضافة إلى عدم وجود انتفاخ في الغدد اللمفاوية.
وقال "الثقفي"؛ إنه بعد اكتمال التحاليل تم تنويم المريضة وإجراء عملية فتح البطن التي بيّنت وجود كيس معقّد التركيبة يحتوي على سوائل وأجسام شبه صلبة، مع تلاشٍ بجميع أنسجة المبيض الأيمن داخل الكيس، وزاد من تعقيده أنه كان ملتصقاً ببعض أعضاء البطن الأخرى، ووصل إلى أسفل الحجاب الحاجز.
وأضاف أن الفريق الطبي قرر فك جميع الالتصاقات المصاحبة للكيس وتحريره، ومحاولات تخليص أنسجة المبيض من الكيس، ولم يكن ممكناً، وعليه تمّت إزالة الكيس مع المبيض الأيمن مع أنبوب فالوب.
وأردف "الثقفي"؛ أنه تم إرسال الأنسجة لمختبر الأنسجة لفحصها والتأكد من نوعها، وغادرت المريضة المجمع بصحة جيدة، ولله الحمد، بعد عمل مراجعات دورية لها بالعيادات الخارجية ببرج النساء والولادة بالمجمع للاطمئنان على سلامتها.