جراحة ناجحة بالطائف تنقذ أربعينية من كيس كبير يحمل أجساماً شبه صلبة بالمبيض

وفي التفاصيل؛ أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي؛ أن المريضة (٤٤ عاماً) راجعت مركز العقم بسبب تأخر الإنجاب منذ أكثر من سنتين، وبعد المناظرة والفحوصات اللازمة والموجات الصوتية، اتضح وجود كيس كبير الحجم ومعقد التركيبة في المبيض الأيمن، حجمه نحو ٢٦ سم، كما أوضحت أشعة الرنين المغناطيسي كبر حجم الكيس وشكله، إضافة إلى عدم وجود انتفاخ في الغدد اللمفاوية.