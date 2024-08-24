"أحوال حائل" تبدأ استقبال مراجعيها في الفترة المسائية بفرع "حائل مول"

تبدأ الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل غدًا الأحد استقبال مراجعي الأحوال المدنية في الفترة المسائية بفرع "حائل مول"، الذي يبدأ العمل فيه من الساعة الـ2 ظُهرًا حتى الساعة الـ8 مساء.