"أحوال حائل" تبدأ استقبال مراجعيها في الفترة المسائية بفرع "حائل مول"

تبدأ الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل غدًا الأحد استقبال مراجعي الأحوال المدنية في الفترة المسائية بفرع "حائل مول"، الذي يبدأ العمل فيه من الساعة الـ2 ظُهرًا حتى الساعة الـ8 مساء.
واستحدثت "أحوال حائل" الدوام المسائي في فرع "حائل مول" إلى جانب الدوام الرسمي للفرع؛ بهدف تقديم الخدمات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، واختصار الوقت، وتقليل فترة الانتظار، وسرعة الإنجاز.
وتبذل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل جهودًا كبيرة من خلال الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجَّهة لخدمة سكان المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.