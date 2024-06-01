بين "كوت ديفوار" ومحل الإقامة بالمملكة.. شاهد فرز وترميز أمتعة الحجاج بـ"مبادرة طريق مكة"

وتبدأ عملية "الترميز" التي يقوم بها فريق مختصّ بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الموقع المخصص للمبادرة في مدينة أبيدجان، بفرز الأمتعة ووضع ملصقات عليها، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، وإعطاء الحاج بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.