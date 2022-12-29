"أمانة جدة" تستنفر طواقمها وخططها لمواجهة الأمطار المتوقعة

وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات بدأت باستنفار الجهود وانتشار فِرَق العمل والمعدات المشاركة في نطاق 16 بلدية فرعية، و13 مركز إسناد؛ مبينة أن خطة الأمطار تَضَمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، ومراجعة توزيع الفرق؛ فيما يجري ذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.