نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين للهجن في نسخته الأولى

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توج أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, اليوم، الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية.