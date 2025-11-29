فرصتين عقارية بمزاد وجهة مكة

تعلن شركة تتمة العقارية بإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "وجهة مكة" والذي يبدأ الكترونيا يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 الساعة 10:00 صباحا الى يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 الساعة 4:30 عصراً، عبر المنصة السعودية للمزادات.
يستعرض المزاد فرصتين عقاريتين نادرتين في مواقع مميزة داخل وخارج حد الحرم المكي الشريف في أهم أحياء العاصمة المقدسة ويتكون من:
• برج سكني بمساحة 646 متر مربع داخل حد الحرم، مكوّن من دور أرضي بمواقف وتسعة أدوار متكررة على بعد 2,100 متر تقريباً عن الحرم المكي الشريف.
• أرض خام بمساحة 837,533.91 متر مربع بطبيعة مستوية على بعد 180 متر فقط عن طريق الملك فيصل الحيوي والمدخل الشرقي لمكة المكرمة، ومقابل مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، استخدام زراعي.
ويعتبر المزاد وجهة سامية لفرص نامية، حيث يجتذب المستثمرين الباحثين عن العقارات ذات المواقع المميزة داخل حد الحرم المكي الشريف وخارجه لتحقيق أرباح واعدة. كما ترحب شركة تتمة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على:
0505886844 – 0550592320