فرصتين عقارية بمزاد وجهة مكة

تعلن شركة تتمة العقارية بإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "وجهة مكة" والذي يبدأ الكترونيا يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 الساعة 10:00 صباحا الى يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 الساعة 4:30 عصراً، عبر المنصة السعودية للمزادات.