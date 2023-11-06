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الأمطار تتواصل.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

فرصة لتكوُّن الضباب على حائل والقصيم وسواحل الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية
الأمطار تتواصل.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الإثنين ولمدة 24 ساعة.

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف المركز أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على حائل والقصيم وسواحل المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتابع، المركز أن أعلى درجة حرارة بمكة المكرّمة 35 مئوية، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 8 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 100% ببريدة وحائل.

المركز الوطني للأرصاد
الظواهر الجوية

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