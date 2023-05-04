برنامج جودة الحياة: نمو متسارع في قطاع الهوايات والوصول إلى أكثر من 400 نادي هواة في "هاوي"

ومنذ الإطلاق الرسمي لـ"هاوي" تَضاعف عدد أندية الهوايات المسجل في البوابة الوطنية للهوايات، ليتجاوز 400 نادي هواة لأكثر من 90 هواية، وتتوزع الأندية على 35 مدينة سعودية، وبلغ عدد الأعضاء المسجلين أكثر من 16 ألف هاوٍ من الجنسين من مختلف الأعمار، وتم تسجيل أكثر من 184 هواية حتى الآن، كما أقيمت أكثر من 400 فعالية للهواة ضمن البوابة، وارتفع متوسط طلبات تأسيس الأندية إلى 14 طلبًا أسبوعيًّا، إضافة إلى ارتفاع متوسط طلبات العضويات الشهري من 150 إلى 500 طلب.