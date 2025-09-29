المملكة والبرازيل توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي والابتكار

في خطوة لافتة نحو تعزيز التعاون الدولي، وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية اتفاقية شراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة ودعم الاستثمارات المشتركة في مجالات الابتكار.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي برئاسة جنوب أفريقيا، حيث مثّل المملكة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، فيما مثّل البرازيل وزير العلوم والتقنية والابتكار فريديريكو دي سيكيرا فيلهو.
وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي. فقد بحث مع الوزير البرازيلي فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير للتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز النمو الرقمي في البلدين.
كما التقى بوزير الصناعة وتقنية المعلومات في جمهورية الصين الشعبية لي ليتشنغ، حيث ناقشا فرص الشراكة في الاقتصاد الرقمي وسبل توسيع مجالات التعاون المستقبلي.