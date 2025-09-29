المملكة والبرازيل توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي والابتكار

وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي. فقد بحث مع الوزير البرازيلي فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير للتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز النمو الرقمي في البلدين.