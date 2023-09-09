لتقديم جميع المنتجات عالية الجودة.. "سواني" تطلق أول متاجر "نوق" في الرياض

وأوضح جمال الدين أن إطلاق المتجر الجديد يأتي بالتزامن مع ارتفاع الوعي لدى المستهلكين في السوق السعودي فيما يتعلق بأساليب الحياة الصحية، وأهمية الحصول على الغذاء من المصادر الطبيعية؛ حيث يتميز حليب الإبل بالعديد من المواصفات الفريدة التي تجعله يتفوق على أنواع الحليب الأخرى، إذ يحتوي حليب الإبل على نسبة أقل من الدهون ومسببات الحساسية، ومستويات أعلى من الأنسولين، كما تعد خيارًا مناسبًا لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.