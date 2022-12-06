"العبدالقادر" يتفقد المشروعات في المتنزهات الوطنية والمحميات الملكية بالرياض

تأتي تلك الجهود التفقدية في إطار دور المركز في تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والتوسع في أعمال التشجير وتطوير المتنزهات الوطنية حول المملكة، التي تضمنت توقيع سلسلة من الاتفاقيات وعقود التشجير وتوفير خدمات الحماية والرعاية، و شملت زراعة 150 ألف شجرة محلية في متنزه شقراء البري، و150 ألف شجرة بمتنزه خزة الجنوبي البري، ومليون و100 ألف شجرة في محمية الملك عبدالعزيز خلال المرحلتين الأولى والثانية، فضلًا عن زراعة 200 ألف شجرة بمحمية الملك خالد، وكذلك مشروعا تسييج روضة أم العصافير وروضة غسلة في محافظة شقراء ضمن مشروعات تنمية المراعي.