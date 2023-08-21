أسأل الله أن يعينهم.. "كراني": هنا قبتان حراريتان تلامس إحداهما 51 درجة!

أشار خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إلى قبتين حراريتين، أولاهما على ليبيا، والأخرى على العراق؛ مبينًا متوسطات درجات الحرارة ونطاقهما في كلا الحالتين.
وأوضح "كراني"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن القبة الحرارية الأولى على ليبيا، وتكون خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس، وتتحرك إلى شرق المتوسط، وتساعد في إحرار مياه البحر، وارتفاع الحرارة على شمال إفريقيا حتى تلامس فوق (40م).
وأضاف: القبة الثانية على العراق خاصة غربه ووسطه وجنوبه بحرارة عظمى تلامس (51م) مع رطوبة عالية، أسأل الله أن يعينهم ويحميهم من ضربات الشمس".