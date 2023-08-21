أسأل الله أن يعينهم.. "كراني": هنا قبتان حراريتان تلامس إحداهما 51 درجة!

وأوضح "كراني"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن القبة الحرارية الأولى على ليبيا، وتكون خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس، وتتحرك إلى شرق المتوسط، وتساعد في إحرار مياه البحر، وارتفاع الحرارة على شمال إفريقيا حتى تلامس فوق (40م).