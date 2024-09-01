"الصينية" في مدارس المملكة.. "أبو طالب": مع نهوض الصين لم يعد الغرب يحتكر العلوم والتقنيات الحديثة

ويعلق "أبو طالب " قائلاً: "هذا القرار الاستراتيجي الذي اتخذته رؤية المملكة 2030 له أكثر من دلالة، فمن ناحية هو يؤكد الرغبة في الانعتاق من سطوة الثقافة الغربية التي طغت على أجيال عدة لدينا بحكم الدراسة في الدول الغربية ابتداءً من الرعيل الأول الذي مثّل شريحة التكنوقراط التي قامت عليها مؤسسات الدولة الحديثة، وامتداداً إلى الأجيال اللاحقة. وعندما يكون تعليمك وجزء كبير من ثقافة حياتك غربياً فمن الطبيعي أن تنحاز له، ومن الطبيعي أن يكون نموذجك الذي تقتدي به، وهو في المقابل يسعده أن تدور في فلكه وتكون معتمداً عليه".