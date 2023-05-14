غداً.. "المقاولين" تعقد مؤتمراً صحفياً حول استعدادات تنظيم منتدى المشاريع المستقبلية

وثمّن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، دور القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة السعودية للمقاولين، والحرص على إشراك القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن هذه النسخة تتواكب مع تطورات اقتصادية إيجابية، وفي وقت حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نموًا بنسبة (7.8%) مقارنة بالعام السابق (2021م).