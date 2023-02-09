سعودي يروي تفاصيل سقوط منزله في "أضنة" التركية وهروبه في الثواني الأخيرة

وتفصيلاً، قال "الشمري" لقناة العربية: كنت غارقاً في نومي الساعة 4:14 صباحًا ، واستيقظت على الهزة الأرضية ، وشاهدت محتويات الغرفة تتساقط ، فهربت من المبنى جرياً ، وما إن وصلت للشارع إلا وتهدم السكن كاملاً ، وأنجاني الله في اللحظات الأخيرة.