"الرميح" لـ «سبق»: قوة الإرهاب تزداد عالمياً و"اعتدال" نجح في إزالة 129 مليون محتوى متطرّف

وأضاف، هنا في المملكة العربية السعودية يجب أن نعطي ونساند ونساعد مركز اعتدال، ونتعاون معه، بالإبلاغ عن أيّ موقعٍ مشبوهٍ أو روابطَ مشبوهة، فأيامُ "داعش" كان الشاب يُجنَّد في الأسواق والمحال، واليوم يتم تجنيد الشاب، وهو في غرفة نومه في منزل أسرته بوساطة روابط منحرفة ومواقع مشبوهة، وهنا تكمن أهمية المركز لمحاربة هذا الفكر الضال، الذي يهدف الى القضاء على بلادنا وأسرنا وثروتنا، مثلما حدث في بعض الدول التي تناحرت وتشتتت بسبب هذا الفكر الضال المنحرف، وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نضحي من أجل الوطن؛ فالحيادية في أمن الوطن تُعَدُّ خيانة.