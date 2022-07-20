جامعة نورة تفتح باب التسجيل في ٩ دبلومات وبرامج مهنية

أعلنت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب التسجيل في عدد من البرامج الأكاديمية، وهي: دبلوم القانون، دبلوم الموارد البشرية، دبلوم العلاقات العامة، دبلوم اللغة الصينية للأعمال، دبلوم التسويق "دراسة عن بعد"، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية بالشراكة مع أكاديمية باريس، وهي: برنامج رعاية الطفولة، برنامج الأمن والسلامة، برنامج المبيعات، وذلك وفقًا لرسوم دراسية لكل دبلوم وبرنامج.