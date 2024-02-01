مجموعة stc خلال شراكتها الاستراتيجية لموسم الرياض

وقالت المجموعة أن حركة البيانات تخطت (6700 TB) منذ انطلاق موسم الرياض ويأتي ذلك ضمن استعداداتها المبكرة لتقديم كافة الخدمات التقنية والرقمية خلال شراكتها الاستراتيجية لموسم الرياض للعام الرابع على التوالي، حيث شملت تلك الخدمات تقنيات شبكة الجيل الخامس وحلول التغطية الداخلية والخارجية لجميع مناطق الموسم، والتي تهدف إلى ضمان تقديم تجربة رقمية مميزة لزوار الموسم و بما يتواكب مع زيادة أعداد الزوار حيث انعكس ذلك على حجم استخدام الشبكة نتيجة ضخ الاستثمارات المستمرة في توسعة الجيل الخامس وبما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.