شركة HONOR تستحوذ على 35 جائزة إعلامية عالمية من IFA

تم توفير هاتف HONOR 70 5G - (8 + 256GB) في المملكة العربية السعودية بسعر 1999 ريال سعودي، بينما يتوفر جهاز HONOR 70 5G - (8 + 128GB) - بسعر 1799 ريال سعودي، وذلك في كلٍ من: مكتبة جرير ،STC، Extra، نون، لولو والمتاجر الأخرى. عند شرائك للمُنتج، ستحصل على هدايا مجانية بقيمة 1027 ريالًا سعوديًا، بما في ذلك HONOR CHOICE Earbuds X2، والضمان الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب واقي الشاشة الذي يصلح لمُدة 6 أشهر، وغيرها الكثير. كِلا الإصدارين من الهاتف يتضمنان Google Mobile Services.