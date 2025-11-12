الخطيب من "تورايز": صفقات تقدر بـ68 مليار دولار نصيب المملكة من المنتدى

وأضاف الوزير أن رؤية السعودية لما بعد 2030 تستهدف أن تتجاوز مساهمة السياحة 10% من الاقتصاد الوطني، في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع، مبينًا أن المملكة تمتلك اليوم أكثر من 500 ألف غرفة فندقية مرخصة تغطي احتياجات المرحلة المقبلة.