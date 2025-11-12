الخطيب من "تورايز": صفقات تقدر بـ68 مليار دولار نصيب المملكة من المنتدى

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن نصيب المملكة من الصفقات المعلنة خلال منتدى تورايز العالمي المقام في الرياض يبلغ نحو 68 مليار دولار، من إجمالي 113 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال اليوم الأول من المنتدى، ما يعكس المكانة الريادية للسعودية في صناعة السياحة العالمية.
وأوضح الخطيب أن البنية التحتية السياحية الحالية في المملكة قادرة على استيعاب 150 مليون مسافر، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030، مؤكداً أن ما تم استثماره في القطاع منذ إطلاق الرؤية يتراوح بين 150 إلى 200 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن رؤية السعودية لما بعد 2030 تستهدف أن تتجاوز مساهمة السياحة 10% من الاقتصاد الوطني، في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع، مبينًا أن المملكة تمتلك اليوم أكثر من 500 ألف غرفة فندقية مرخصة تغطي احتياجات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن منتدى تورايز يمثل منصة عالمية تجمع القطاعين العام والخاص والمستثمرين وشركات السفر والسياحة لصياغة مستقبل مشترك للقطاع، الذي يسهم بما يقارب 10% من الاقتصاد العالمي و10% من الوظائف حول العالم.
وأكد الخطيب أن 60% من إجمالي الاستثمارات المعلنة في المنتدى مخصصة للمملكة، لافتًا إلى أن السعودية تعمل على تطوير وجهات سياحية عالمية مثل البحر الأحمر والدرعية والقدية وعسير، إلى جانب إطلاق تجارب مبتكرة تعزز من جاذبية المملكة كوجهة عالمية تجمع بين التراث والحداثة والاستدامة.