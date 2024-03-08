منبهًا من البرد.. "الحصيني": اليوم أول الربيع وبداية العقرب الثالثة "سعد السعود"

وأردف: تسمى عقرب الدسم دلالةً على الربيع إذا كانت السنة خصبة، وفيه تفرخ الطيور البرية، ولذلك "ينبغي الامتناع عن صيدها"، وفيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتُشَاهَد بكثرة في البر، حيث تقول العرب: "إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود واخضرّ كل عود، وانتشر كل مصرود، وكُره في الشمس القعود"، كنايةً عن اعتدال الأجواء.