منبهًا من البرد.. "الحصيني": اليوم أول الربيع وبداية العقرب الثالثة "سعد السعود"

أفاد الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، بأن اليوم أول أيام فصل الربيع عند العرب 1445/8/27هـ والعقرب الثالثة "سعد السعود"، وآخر نجوم العقارب، موضحًا أنه أول أنواء الربيع 13 يومًا.
وقال "الحصيني" من خلال حسابه على منصة "X": "ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد"!!! انتبهوا".
وأضاف: الطقس بوجه عام يعتدل مع فصل الربيع، وهو من مواسم الأمطار، فيه قران خامس ربيع طامس، إذا الله طرح البركة، وفيه غرس فسائل النخيل، ويُقلّم فيه العنب والتين، ويُزرع فيه البرسيم والخضار.
وأردف: تسمى عقرب الدسم دلالةً على الربيع إذا كانت السنة خصبة، وفيه تفرخ الطيور البرية، ولذلك "ينبغي الامتناع عن صيدها"، وفيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتُشَاهَد بكثرة في البر، حيث تقول العرب: "إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود واخضرّ كل عود، وانتشر كل مصرود، وكُره في الشمس القعود"، كنايةً عن اعتدال الأجواء.