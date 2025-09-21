"هيئة العقار" تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ 77 حيًا بالرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية

وبيَّنت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل التسجيل في الأحياء التالية بمنطقة مكة المكرمة: جزءًا من حي الخالدية، وجزءًا من حي الرصيفة، وجزءًا من حي السلامة، وحي العقبة، وجزءًا من حي الحمراء، وجزءًا من حي بدر، وجزءًا من حي العسيلة، وجزءًا من حي المقام، وجزءًا من حي بطحاء قريش، وجزءًا من حي نزهة، وحي الشهداء، وحي الزاهر، وجزءًا من حي الضيافة، وجزءًا من حي الحطيم، وجزءًا من حي معاد، وجزءًا من حي جرهم الجنوبي، وجزءًا من حي المسفلة، وجزءًا من حي التقوى، وحي المحمدية، وجزءًا من حي البيعة، وجزءًا من حي الروابي، وحي المرسلات، وجزءًا من حي الجامعة، وجزءًا من حي السنابل، وجزءًا من حي العزيزية، وجزءًا من حي العدل، وجزءًا من حي الخنساء، وجزءًا من حي المعابدة، وجزءًا من حي الروضة، وجزءًا من حي الأندلس، وجزءًا من حي ريع ذاخر، ومخطط تقسيم أرض عبد الله علي أحمد الهيج، ومخطط البوابة رقم 11، ومخطط جوهرة العسيلة، ومخطط تقسيم أرض المطلق والجفري (شارع الحج)، ومخطط البوقري، ومخطط قمة مكة، ومخطط امتداد ريع بخش 2، إضافةً إلى مخطط الحجيلي بعسفان بمحافظة الجموم.