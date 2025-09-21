"هيئة العقار" تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ 77 حيًا بالرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (2,797) قطعة عقارية في (23) حيًا بمنطقة الرياض، والتسجيل لـ(37,604) قطع عقارية في (41) حيًا بمنطقة مكة المكرمة، و(13,651) قطعة عقارية في (13) حيًا بالمنطقة الشرقية، ابتداءً من 28 سبتمبر 2025م، الموافق 6 ربيع الثاني 1447هـ، وحتى نهاية يوم 1 يناير 2026، الموافق 12 رجب 1447هـ.
وأوضحت أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة الخرج: الريف، الصافي، وجزءًا من حي السهباء، ومناطق خاصة، الرحاب، النسيم، النفل، التعاون، الندى، الرمال، المنار، الثليماء، القروان، وجزءًا من حي الواحة، فيما تشمل الأحياء المستفيدة من التسجيل في محافظة الدلم: جزءًا من حي العذراء ومنطقة عقارية مجاورة له، ومخطط 1149 ومنطقة عقارية مجاورة له، إضافة إلى (جزءٍ من مخطط 1160) بمحافظة المجمعة، وجزءًا من حي أم عنيق ومنطقة عقارية مجاورة له بمركز حوطة سدير.
وبيَّنت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل التسجيل في الأحياء التالية بمنطقة مكة المكرمة: جزءًا من حي الخالدية، وجزءًا من حي الرصيفة، وجزءًا من حي السلامة، وحي العقبة، وجزءًا من حي الحمراء، وجزءًا من حي بدر، وجزءًا من حي العسيلة، وجزءًا من حي المقام، وجزءًا من حي بطحاء قريش، وجزءًا من حي نزهة، وحي الشهداء، وحي الزاهر، وجزءًا من حي الضيافة، وجزءًا من حي الحطيم، وجزءًا من حي معاد، وجزءًا من حي جرهم الجنوبي، وجزءًا من حي المسفلة، وجزءًا من حي التقوى، وحي المحمدية، وجزءًا من حي البيعة، وجزءًا من حي الروابي، وحي المرسلات، وجزءًا من حي الجامعة، وجزءًا من حي السنابل، وجزءًا من حي العزيزية، وجزءًا من حي العدل، وجزءًا من حي الخنساء، وجزءًا من حي المعابدة، وجزءًا من حي الروضة، وجزءًا من حي الأندلس، وجزءًا من حي ريع ذاخر، ومخطط تقسيم أرض عبد الله علي أحمد الهيج، ومخطط البوابة رقم 11، ومخطط جوهرة العسيلة، ومخطط تقسيم أرض المطلق والجفري (شارع الحج)، ومخطط البوقري، ومخطط قمة مكة، ومخطط امتداد ريع بخش 2، إضافةً إلى مخطط الحجيلي بعسفان بمحافظة الجموم.
كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة الخفجي: (الشاطئ، النزهة، الفيحاء، الريان، الدرة، الدوائر الحكومية، الروضة، الأمل، الملك فهد، النهضة، الخالدية، الأندلس الشرقي، إضافة إلى حي الريان بمحافظة حفر الباطن، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل، داعية ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل.
وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.