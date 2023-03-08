"العثيم" يشكر أمير حائل لرعايته وتشريفه حفل جائزة "عبدالله العثيم" للأيتام للتميز والإبداع في نسختها الثانية

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمناسبة رعايته وتشريفه حفل جائزة "عبدالله العثيم: للأيتام للتميز والإبداع" في نسختها الثانية، والذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق"، بمقر غرفة حائل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووكيل الإمارة الأستاذ عادل بن صالح آل الشيخ، وقدّم شكره وتقديره لأسرة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق".