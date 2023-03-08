"العثيم" يشكر أمير حائل لرعايته وتشريفه حفل جائزة "عبدالله العثيم" للأيتام للتميز والإبداع في نسختها الثانية

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمناسبة رعايته وتشريفه حفل جائزة "عبدالله العثيم: للأيتام للتميز والإبداع" في نسختها الثانية، والذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق"، بمقر غرفة حائل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووكيل الإمارة الأستاذ عادل بن صالح آل الشيخ، وقدّم شكره وتقديره لأسرة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق".
كما قدّم التهنئة للفائزين بالجائزة في دورتها الثانية.
وقال "العثيم" إن تشريف سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه للحفل؛ يأتي من باب التقديرِ والتحفيز الذي يحظى به الباذلون والقائمون على الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وتجسيدِ علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيدًا لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "يحفظهم الله".
وعبّر "العثيم" عن إشادته بجهود سمو أمير حائل ونائبه لخدمة المنطقة ودعم مشاريع التنمية والاهتمام بالعمل الخيري والإنساني، امتدادًا وتتويجًا للاهتمام والدعم الذي تقدمه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله-
وثمّن "العثيم" جهود الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق"، وما تقدمه من أعمال جليلة تأكيدًا لرسالتها في العناية بالأيتام وأسرهم وتمكينهم من الحياة الكريمة؛ وفق منظومة مؤسسية مستدامة من البرامج الاجتماعية والتنموية؛ ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.