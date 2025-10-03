تفاصيل مشاركة "فزعة الشمال" في مزاد الإبل بحائل بخدمات إنقاذية ومخيم متكامل

وشارك في تغطية المخيم أكثر من 300 متطوّع، تولّوا العمل بنظام المناوبات على مدار الساعة، حيث خُصّصت الفترة المسائية للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، بينما غطّى متطوّعون آخرون الفترة الممتدة من بعد منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، وذلك بإشراف مباشر من رئيس الجمعية حامد الوهبي الشمري.