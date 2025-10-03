تفاصيل مشاركة "فزعة الشمال" في مزاد الإبل بحائل بخدمات إنقاذية ومخيم متكامل

في خطوة لافتة، شاركت جمعية "فزعة الشمال للبحث والإنقاذ" في فعاليات مزاد الإبل شمال منطقة حائل، من خلال مخيم متكامل أقامته بجوار المقر الرئيس للمزاد، وقدّمت خلاله خدمات إسعافية وإنقاذية ميدانية.
وتولّت فرق الجمعية مباشرة إحدى الحالات الطارئة داخل المزاد، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية في الموقع، ثم نُقلت الحالة عبر إسعاف الجمعية إلى أحد المستشفيات القريبة.
وتضمّن المخيم دورات إسعافية للحضور، إلى جانب معرض للأدوات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ، كما استعرضت الجمعية إنجازاتها وآلية عملها عبر شاشة عرض داخلية، واستضافت ممثلين عن جمعيات مشابهة وزوّارًا مهتمين بالمجال.
وشارك في تغطية المخيم أكثر من 300 متطوّع، تولّوا العمل بنظام المناوبات على مدار الساعة، حيث خُصّصت الفترة المسائية للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، بينما غطّى متطوّعون آخرون الفترة الممتدة من بعد منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، وذلك بإشراف مباشر من رئيس الجمعية حامد الوهبي الشمري.
وفي إطار تعزيز التعاون المجتمعي، وقّعت الجمعية عددًا من الاتفاقيات والشراكات مع جهات وجمعيات ذات علاقة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الداعمين لأنشطتها ومبادراتها الميدانية.