صرف 111 مليون ريال مستحقاتُ الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي

وأوضحت الهيئة أنه تم إيداع مبلغ 111,816,546 ريالًا في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، وذلك لكمية 61,916 طنًّا لـ163 مزارعًا، تتضمن 14 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1,053,709,093 ريالًا، وذلك لكمية 598.851 طنًّا لـ1896 مزارعًا.