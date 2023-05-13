ستساهم بـ35 مليار ريال.. المنطقة الاقتصادية بجازان مركز نمو اقتصادي تنافسي ومتكامل

كما أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جازان أحد أكبر موانئ الصادرات بالمنطقة، والكثير من الفرص التي تتمثل في 570 مشروع إنشاءات قائم حاليًا أو سيقام لاحقًا في إفريقيا، والإبحار إلى موانئ شرق إفريقيا الرئيسية في مدة لا تتعدى اليومين؛ مما يجعل للميناء القريب من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان ميزة عالية وهي قربها من الموانئ الإفريقية؛ بما يتيح القدرة على دعم تطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية والاستفادة من فجوة البنية التحتية في القارة والبالغة 100 مليار دولار، بالإضافة إلى وصول استثنائي للمعادن الرئيسية تشمل أكثر من 1.3 تريليون دولار من احتياطات التعدين غير المستعملة في المنطقة.