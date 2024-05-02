سيل "وادي فاطمة" العظيم.. "الحصيني": متراسل ولم يحدث منذ عقود وللخير بقية

وأشار إلى أن هذا السيل لم يحدث منذ عقود على حسب ما وصله من معلومات، وأن مجرى الوادي من جهة جنوب جدة لم يجرِ منذ عقود عدة، وهذا دليل على غزارة وقوة الحالة الممطرة الرابعة عشرة، مؤكدًا أن هذه الحالة لم تكن متمركزة فقط على مسايل ومنابع "وادي فاطمة"، وإنما أثرت على كثير من مناطق المملكة؛ منها: منطقة الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والشرقية، وأيضًا الباحة، وعسير، وجازان، ونجران ولكن التأثير كان بشكلٍ متفاوت، حيث بعض المناطق كان من خفيفة إلى متوسطة، وبعضها كان عبارة عن سيول غزيرة.