"أمير جازان" يُدشّن مبادرة "سكّر على السكر" للوقاية من داء السكري

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، مبادرة "سكّر على السكر" التي يطلقها تجمع جازان الصحي، ضمن برنامج وطني موحّد تتشارك فيه تجمعات الجنوب للوقاية من داء السكري والحد من مضاعفاته، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع متوسط العمر المتوقع.