لحماية أمن الممرات.. "الجاسر" يتباحث مع أمين المنظمة البحرية الدولية

استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في الرياض اليوم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) أرسينيو دومينغيز، والوفد المرافق له، بحضور نائب وزير النقل رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية وذات العلاقة.
وتناول الاستقبال بحث أوجه التعاون، وتعزيز العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والمنظمة البحرية الدولية، في مجالات الأمن البحري والتنمية المستدامة، وبما ينسجم مع الجهود الدولية المبذولة لحماية أمن الممرات البحرية وسلامة الملاحة البحرية.
ويأتي الاستقبال ضمن زيارة الأمين العام للرياض، التي تأتي تأكيدًا على دور المملكة الريادي في دعم مشاريع ومبادرات المنظمة التي تركز على حماية الملاحة البحرية واستدامتها، إضافة إلى التزام المملكة بكافة المعاهدات الصادرة عن المنظمة والهادفة إلى تحقيق ملاحة بحرية آمنة للسفن خلال رحلاتها عبر الخطوط الملاحية الدولية.
وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية جهود المملكة في تطوير صناعة النقل البحري وحرصها للارتقاء بهذه الصناعة الحيوية لتتكامل مع كافة الجهود الدولية، مثمنًا دورها في التنسيق والتعاون المشترك من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في الفعاليات والمبادرات كافة التي تقيمها المنظمة، بالإضافة إلى حرصها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الأعضاء.