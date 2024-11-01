لحماية أمن الممرات.. "الجاسر" يتباحث مع أمين المنظمة البحرية الدولية

ويأتي الاستقبال ضمن زيارة الأمين العام للرياض، التي تأتي تأكيدًا على دور المملكة الريادي في دعم مشاريع ومبادرات المنظمة التي تركز على حماية الملاحة البحرية واستدامتها، إضافة إلى التزام المملكة بكافة المعاهدات الصادرة عن المنظمة والهادفة إلى تحقيق ملاحة بحرية آمنة للسفن خلال رحلاتها عبر الخطوط الملاحية الدولية.