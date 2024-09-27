فعاليات استثنائية تشهدها حائل بمناسبة اليوم الوطني 94.. الأهالي عاشوا لحظات لا تُنسى
قدّمت أمانة حائل خلال احتفال المنطقة باليوم الوطني 94، تجهيزات خرجت بها عن المألوف، وهو ما نال إعجاب المشاركين في الفعاليات والمحتفلين بهذه المناسبة الغالية.
وتميَّز الاحتفال في منطقة حائل، بأنه كان حاضراً في كل شبرٍ من أرضها، فالشوارع تزيَّنت بأكثر من 3000 عَلم ترفرف على كل عمود إنارة، وكذلك الميادين العامة زيَّنتها مجسماتٌ ضخمة تحمل عبارات وطنية وكلمات خالدة.
وفي الحدائق، فعّلت أمانة المنطقة الترفيه بمختلف أنواعه عبر أنشطة مختلفة صاحبتها عروض ليزر تلوًنت بالأخضر، ومسارح احتضنت العروض الفولكلورية والفنية والغنائية، والمسابقات المتنوّعة للأطفال.
وأسهم الاتصال المؤسسي في "الأمانة" في نقل جميع الفعاليات أولاً بأول عبر شبكة مترامية الأطراف داخل المدينة من الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية من كاميرات تصوير وطائرات التصوير الجوي، فيما نقل حدث الفعاليات الزوّار عبر كاميراتهم وحساباتهم على التواصل الاجتماعي، والذي كشف عن مدى الرضا التام لكل محتفلٍ، وحرصه على الاستمتاع بهذه الفعاليات، وتعبيره عن حبه لهذا الوطن الغالي، حيث وجد الزائر للفعاليات، الخيّالة الذين استعرضوا في متنزه المغواة مهاراتهم التي كان هناك تناغمٌ فيها بينهم وبين خيولهم، وبيّنوا للأجيال الحالية أن هذه الخيل هي جزءٌ من تراثنا السعودي الذي لا يتجزّأ من حياة الآباء والأجداد.
ودخلت العرضة السعودية التي تمّ عرضُها بحائل بمناسبة اليوم الوطني 94 وأشرفت عليها أمانة حائل، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في السعودية، بعد حضور 403 مشاركين في العرضة في عرض واحد، بحضور مسـاعد الأمين للإعـلام والاتـصال المـؤسسي المهندس سعود آل علي، ومدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل المهندس رايد عبدالرحمن السعيد.
وفي متنزه المغواة، سارت سطحتا فلات تريلا (طول 13.6م وعرض 2.4م) تحمل الأولى عبارة "أمجاد التاريخ" ويظهر على سطحها عازف يعزف مباشرة، ويتناغم مع آلته، وتحمل الأخرى عبارة "تراث الضيافة"، ويظهر على سطحها رسامٌ يرسم رسماً حراً مباشراً أمام الزوّار؛ ليجسّد برحلته الإبداعية رؤية المستقبل وقيادته الملهمة.
وفي المغواة، رسمت "الأمانة" لوحة فنية رائعة بطائرات "الدرون" الضوئية ظهرت من خلالها صور القيادة الرشيدة وصور أمير حائل، ونائبه، وكذلك شعارات مختلفة تدل على الوطنية والكرم.
وفيما يتعلق بالمسارح، استمتع الزوّار بالطبول الإيقاعية التي ملأت الأجواء بالسرور والبهجة، وكذلك لـيـلـة فـن ووطـن على المسرح التي أحياها عددٌ من الفنانين.
جديرٌ ذكره أن جميع الفعاليات بإشراف أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي؛ وبمتابعة من مسـاعده للإعـلام والاتـصال المـؤسّسي المهندس سعود آل علي؛ وجميع مديري ومنسوبي إدارات الإدارات المعنية، وتنفيذ من شركات ومؤسسات متخصّصة في إقامة مثل هذه الحفلات.