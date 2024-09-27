فعاليات استثنائية تشهدها حائل بمناسبة اليوم الوطني 94.. الأهالي عاشوا لحظات لا تُنسى

وأسهم الاتصال المؤسسي في "الأمانة" في نقل جميع الفعاليات أولاً بأول عبر شبكة مترامية الأطراف داخل المدينة من الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية من كاميرات تصوير وطائرات التصوير الجوي، فيما نقل حدث الفعاليات الزوّار عبر كاميراتهم وحساباتهم على التواصل الاجتماعي، والذي كشف عن مدى الرضا التام لكل محتفلٍ، وحرصه على الاستمتاع بهذه الفعاليات، وتعبيره عن حبه لهذا الوطن الغالي، حيث وجد الزائر للفعاليات، الخيّالة الذين استعرضوا في متنزه المغواة مهاراتهم التي كان هناك تناغمٌ فيها بينهم وبين خيولهم، وبيّنوا للأجيال الحالية أن هذه الخيل هي جزءٌ من تراثنا السعودي الذي لا يتجزّأ من حياة الآباء والأجداد.