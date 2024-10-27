"أيام إندونيسيا".. تفاعل عائلي يعزز التواصل الثقافي في حديقة السويدي

في إطار مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار انسجام عالمي، تجمع فعالية "أيام إندونيسيا" العائلات السعودية والمقيمة في أجواء عائلية فريدة، تحتفي بالثقافة الإندونيسية بألوانها وعروضها المتنوعة، ويشارك الزوار فيها بالتفاعل الثقافي والأنشطة التي تعكس التراث الإندونيسي، مما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين العائلات من خلفيات ثقافية متنوعة.
وتتميز البرنامج بالأنشطة العائلية التي تجمع الجميع حول تجربة استثنائية تشمل عروضًا تفاعلية للأطفال والأسر، مثل الألعاب التقليدية وورش العمل التي تتناول الفنون والحرف الإندونيسية، بوجود مناطق مخصصة للعائلات ومرافق تفاعلية؛ إذ يجد الزوار فرصة للتعرف على عمق الثقافة الإندونيسية، مما يسهم في خلق أجواء من الود والانسجام الثقافي، حيث تتشارك العائلات لحظات مميزة تترك أثرًا إيجابيًا على المجتمع.
كما تضيف المسيرات الفنية والرقصات التراثية طابعًا احتفاليًا يشجع على الاندماج والمشاركة، ويخلق بيئة نابضة بالحياة تتيح تبادل الأفكار والتفاعل بين مختلف الجنسيات، وبهذا، تعكس "أيام إندونيسيا" نموذجًا مثاليًا للتواصل الثقافي والتعايش، وتؤكد الدور الفاعل للمملكة في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات.