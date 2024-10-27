"أيام إندونيسيا".. تفاعل عائلي يعزز التواصل الثقافي في حديقة السويدي

وتتميز البرنامج بالأنشطة العائلية التي تجمع الجميع حول تجربة استثنائية تشمل عروضًا تفاعلية للأطفال والأسر، مثل الألعاب التقليدية وورش العمل التي تتناول الفنون والحرف الإندونيسية، بوجود مناطق مخصصة للعائلات ومرافق تفاعلية؛ إذ يجد الزوار فرصة للتعرف على عمق الثقافة الإندونيسية، مما يسهم في خلق أجواء من الود والانسجام الثقافي، حيث تتشارك العائلات لحظات مميزة تترك أثرًا إيجابيًا على المجتمع.