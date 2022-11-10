"حساب المواطن": 3.5 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر

وأكد أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة؛ داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم (مثل: الراتب الشهري للمستفيد، أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة، أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية، أو العوائد العقارية وغيرها) إلى تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa.