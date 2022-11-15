وفد من المؤسسة العامة للتدريب التقني يزور أبوظبي

يزور وفد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلاً بعدد من المتدربين والمتدربات من مختلف المنشآت التدريبية، وبعض الكليات التابعة لشركة التميزلمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ACTVET خلال الفترة 13 ــ 17 نوفمبر 2022، وذلك حسب ما تضمنته مبادرة التنسيق السعودي الإماراتي.
ورفعت رئيسة وفد المؤسسة نسرين العلاوي نائب مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة، الشكر والتقدير والامتنان لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على موافقته بمشاركة المؤسسة في هذه الزيارة الهامة، مبينة أن مشاركة وفد المؤسسة جاءت بدعم ورعاية صندوق المتدربين والمتدربات، بتأييد من نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي.
وتتضمن الزيارة العديد من الزيارات مثل ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية ومعهد بني ياس وبوليتكنك بأبوظبي.