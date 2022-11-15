وفد من المؤسسة العامة للتدريب التقني يزور أبوظبي

ورفعت رئيسة وفد المؤسسة نسرين العلاوي نائب مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة، الشكر والتقدير والامتنان لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على موافقته بمشاركة المؤسسة في هذه الزيارة الهامة، مبينة أن مشاركة وفد المؤسسة جاءت بدعم ورعاية صندوق المتدربين والمتدربات، بتأييد من نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي.