بنحو 106 ملم.. متوسط هطول الأمطار في المملكة يسجل مستوى قياسيًا في 2023م

وبحسب التقرير، أشارت "البيئة" إلى أن تحليل بيانات السدود يشير إلى تأثير كبير للتغيرات الموسمية، مع زيادات ملحوظة للوارد والمنصرف من السيول في عام 2023م، مقارنة بعام 2022م، وظهر ذلك واضحًا في مناطق: جازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة، منوهة أن إجمالي كميات المياه الواردة إلى السدود بلغ (1.580) مليون م3 تقريبًا، مقارنة بــ (600) مليون م3 في عام 2022م، في حين بلغ إجمالي كميات المياه المنصرفة من السدود (1.515) مليون م3، مقارنة بـ(500) مليون م3 في 2022م، وكانت أعلى كمية تراكمية من المياه الواردة في سد بيش بمنطقة جازان بـ(151.35) مليون م3، كما تم تسجيل أعلى كمية المياه المنصرفة بـ(299.65) مليون م3 خلال عام 2023م للسد نفسه.