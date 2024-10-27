أمانة العاصمة المقدسة: غلق جسر كوبري جعرانة لضمان سلامة مستخدميه بعد اكتشاف حاجته إلى صيانة ضرورية

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن أن إغلاق جسر كوبري جعرانة بشكل مؤقت جاء لضمان سلامة مستخدميه بعد اكتشاف حاجة الجسر إلى أعمال صيانة ضرورية.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "سبق" أن هناك تآكلاً في بعض أجزاء الخرسانة وظهور شروخ في الهيكل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة العبور.
وأضاف "زيتوني": "تقوم الأمانة بإجراء اختبارات شاملة ودراسات استشارية، بالإضافة إلى فحص عينات وقياس مستويات صلاحية الجسر، وذلك لتحديد نطاق أعمال الصيانة المطلوبة".
وأكد أن الأمانة بحاجة إلى بعض الوقت لإنهاء هذه الدراسات الفنية، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الصيانة بعد اكتمال التقييمات، بمشيئة الله.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الأمانة على الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان جاهزية البنية التحتية لاستيعاب الحركة المرورية بشكل آمن وفعّال.