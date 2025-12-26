محافظة الطوال تُبرز هويتها في "هذي جازان" عبر مجسّم منفذها البري وتراثها الأصيل

برزت مشاركة محافظة الطوال هذا العام ضمن فعاليات "هذي جازان" من خلال مجسّم المسيرة والمعرض المصاحب، الذي يجسّد بوابة منفذ الطوال البري، أحد أهم المنافذ الحدودية في منطقة جازان، متضمّنًا عبارة "هنا يقف الرجال وهنا تُصان حدود الوطن"، إلى جانب إبراز ملامح التراث والهوية الثقافية الأصيلة للمحافظة.
وشهد جناح الطوال إقبالًا لافتًا من الزوار، حيث قدّم تجربة متكاملة عكست تاريخ المحافظة وموقعها الاستراتيجي، وما تزخر به من موروث شعبي وحِرَفي وعناصر ثقافية، في إطار بصري وتنظيمي يجسّد الجهود المبذولة لإظهار الطوال بصورة مشرّفة ضمن الفعاليات.
وأوضح محافظ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن أن مشاركة المحافظة تأتي ترجمةً لتوجيهات أمير منطقة جازان، ونائب أمير المنطقة – حفظهما الله – الرامية إلى إبراز مقومات محافظات المنطقة وتعزيز حضورها الثقافي والتنموي، مؤكدًا أن منفذ الطوال البري يُعد ركيزة اقتصادية وتنموية مهمة لما يحمله من أهمية استراتيجية في دعم الحركة التجارية وتسهيل العبور، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بالمنطقة.
وقال: "حرصنا من خلال مشاركة محافظة الطوال في فعالية (هذي جازان) على إبراز عمقها التاريخي وموقعها الاستراتيجي، عبر مجسّم منفذ الطوال البري الذي يجسّد بوابة الوطن الجنوبية، إلى جانب التعريف بتراثنا وهويتنا الثقافية، بما يعكس ما تشهده المحافظة من تنمية ودعم متواصل".
وأضاف أن المشاركة تهدف إلى تعزيز الوعي بدور المحافظة الحيوي، ودعم الحراك السياحي والثقافي، وإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على الموروث الشعبي للطوال، وما تتميز به من تنوّع ثقافي وتاريخي.
وتأتي مشاركة محافظة الطوال ضمن منظومة متكاملة من المشاركات التي تحتضنها فعالية "هذي جازان"، الهادفة إلى إبراز تنوّع محافظات المنطقة وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والتنموية، بما يعزّز من مكانة جازان وجهةً واعدة على مستوى المملكة.