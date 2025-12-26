محافظة الطوال تُبرز هويتها في "هذي جازان" عبر مجسّم منفذها البري وتراثها الأصيل

وشهد جناح الطوال إقبالًا لافتًا من الزوار، حيث قدّم تجربة متكاملة عكست تاريخ المحافظة وموقعها الاستراتيجي، وما تزخر به من موروث شعبي وحِرَفي وعناصر ثقافية، في إطار بصري وتنظيمي يجسّد الجهود المبذولة لإظهار الطوال بصورة مشرّفة ضمن الفعاليات.