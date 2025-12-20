بأكثر من 8 مليارات دولار في 109 دول.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُجسّد عطاء المملكة الإنساني للعالم

وفي بُعد إنساني آخر، تبرز مبادرة البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة الذي بدأ عام 1990م، حيث أُجريت من خلاله 67 عملية جراحية دقيقة ودُرست 152 حالة من 28 دولة في 5 قارات، دون تحميل المرضى أو أسرهم أي تكاليف، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بصون كرامة الإنسان.