نجوم بارزون وفعاليات استثنائية تُثري النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء

ويستضيف برنامج البطولة مباراتين إضافيتين يوم 18 يناير، حيث تتطلع فرق الأربعة الأخرى إلى بداية مميزة في سعيها للفوز باللقب. ويستطيع ضيوف العُلا، بعد انتهاء المباريات، التوجه إلى الحفل الكلاسيكي في الحجر على ضوء الشموع، وهي أمسية موسيقية مباشرة تتضمن تشكيلة من أروع المقطوعات الكلاسيكية. ويحيي هذه الأمسية لودوفيكو إناودي، الموسيقي والملحن الإيطالي الشهير، برفقة مجموعة من الموسيقيين السعوديين الموهوبين ضمن محيط طبيعي ساحر تزينه أضواء الشموع.