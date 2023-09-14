اعتبارًا من اليوم.. نظام حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التنفيذ

ويشمل إجراءات وقائية لمراحل جمع البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستعمالها، وتمريرها؛ كما يوفر حماية للبيانات في صورتيها الإلكترونية والورقية؛ فيما تتضمن الحماية القانونية التي يوفرها النظام، البيانات النصية والصور الثابتة، ومقاطع الفيديو المنتجة عبر كاميرات التصوير.