المدينة المنورة.. فريق طبي متخصص بجراحة الأوعية ينقذ قدم مريض من البتر

وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى مستشفى الملك فهد، وهو يعاني انقطاع الدورة الدموية بالطرف السفلي الأيمن مع فقدان الإحساس وضعف حركة القدم، وتاريخ مرضي يشمل اعتلال عضلة القلب، بالإضافة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتعرضه لجلطة سابقة بالمخ.