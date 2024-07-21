المدينة المنورة.. فريق طبي متخصص بجراحة الأوعية ينقذ قدم مريض من البتر

تَمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، من إنقاذ الطرف السفلي الأيمن لمريض في العقد السابع عانى من انقطاع مزمن في الدورة الدموية.
وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى مستشفى الملك فهد، وهو يعاني انقطاع الدورة الدموية بالطرف السفلي الأيمن مع فقدان الإحساس وضعف حركة القدم، وتاريخ مرضي يشمل اعتلال عضلة القلب، بالإضافة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتعرضه لجلطة سابقة بالمخ.
وبيّن التجمع الصحي أنه تم إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة، ونقل المريض مباشرة لغرفة العمليات لعمل قسطرة هجينة للطرف السفلي الأيمن لإزالة الجلطات الدموية وتوسعة الشرايين بواسطة القسطرة التداخلية.
وأضاف التجمع أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث أكمل المريض برنامجه العلاجي حتى تماثل للشفاء، وغادر المستشفى بصحة جيدة.