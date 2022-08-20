"سَمهّا" تعود غداً بشروط تطويرية.. لتنظيم مسميات الإبل

وتتضمن شروطًا تطويرية منها السماح بالبيع خلال عامين إذا لم يرتبط الاسم برقم الشريحة، لتنظيم مسميات وشعارات الإبل (منقية، فردي) للمشاركة بالفعاليات والمهرجانات المنظمة من النادي، تحقيقاً لعدالة الفرص لجميع الراغبين بالتسجيل، والمحافظة على أحقية الاسم العائد لمالك المنقية أو الفردي أثناء مشاركته في جميع الفعاليات والمهرجانات المنظمة من النادي.