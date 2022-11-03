أمير نجران يشيد بجهود الرئاسة العامة للإفتاء في بيان صحيح الدين

من ناحيته أثنى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على جهود الأمير "جلوي" في المنطقة ودعمه المنقطع النظير لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، سائلاً المولى جل وعلا، أن يديم عليه دوام الصحة والعافية ويعينه على ما فيه منفعة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.