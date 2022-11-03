أمير نجران يشيد بجهود الرئاسة العامة للإفتاء في بيان صحيح الدين

أجرى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، صباح اليوم، اتصالاً هاتفيًا بمفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وقدم خلال الاتصال الشكر والتقدير، للمفتي بمناسبة نجاح البرنامج العلمي الذي نفذه فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة نجران، تحت عنوان: "أخد الفتوى من مصادرها المعتمدة"، وما صاحبها من مناشط توعوية.
من ناحيته أثنى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على جهود الأمير "جلوي" في المنطقة ودعمه المنقطع النظير لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، سائلاً المولى جل وعلا، أن يديم عليه دوام الصحة والعافية ويعينه على ما فيه منفعة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.
كما سأل الله القدير، أن يديم على هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية دوام الأمن والأمان والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه.