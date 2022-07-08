محليات

شاهد.. مشاهد جوية لوقوف الحجاج على جبل عرفة تُبرز التنظيم الكبير وسلاسة الحركة

قيادة المتابعة الجوية تُكثِّف طلعاتها الجوية
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

كثَّفت قيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج طلعاتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن والقوات الجوية الملكية السعودية، مزوَّدة بتقنيات متطورة لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية، ومتابعة حركة المشاة، وما يصاحبها من ظواهر سلبية كالافتراش، وكذلك مساندة نقاط الفرز؛ لمنع تسرُّب الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة؛ إذ يتم رصد الملاحظات، وتوثيقها، والتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة الذي يتولى عملية تحليل المعلومات، وتقييمها، ومعالجتها فورًا لتأمين سلامة الحجاج وسهولة تحركاتهم.

قوات أمن الحج
القوات الجوية الملكية السعودية
مشعر عرفات
جبل الرحمة
طيران الأمن
حج 1443

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