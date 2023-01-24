فيديو.. "الدغيثر": ملتقى "فرص" بيئة استثمارية متكاملة وندعو الجميع لزيارته

حثّ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأنظمة والشؤون القانونية، المشرف العام على ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، المهندس خالد بن محمد الدغيثر، الجميع لزيارة الملتقى في نسخته الثانية، الذي يستمرّ حتى الخميس المقبل 26 يناير الحالي في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وأكّد "الدغيثر" المستشار الخاص لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لـ"سبق"، أن ملتقى "فرص" يعدّ فرصة لجميع المستثمرين من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة للدخول لقطاع الأعمال ولتنمية الاستثمارات، موضحًا أنه فرصة لكل مستثمر في أي قطاع ونشاط اقتصادي.
وأضاف "الدغيثر" لـ"سبق" أن "الملتقى أكبر من كونه مجرد فرص، وإنما يشمل جلسات حوارية تعرّف بآليات الاستثمار وورش عمل متخصّصة؛ فهو بيئة استثمارية متكاملة، فندعو الجميع لزيارة هذه البيئة والاستفادة من مكوناتها ومنتجاتها".
وتجولت "سبق" في أرجاء المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، والمقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي يجمع أكثر من 60 جهة ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية مُمكّنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة، وعدد من البرامج والمشاريع الرائدة.
كما يتضمّن الملتقى العديد من الفعاليات المصاحبة، تتمثّل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدّث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.
ويهدف الملتقى الذي يستقبل زواره يوميًّا من 10 ص - 10 مساءً إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي.
كما يتضمّن الملتقى طرح أكثر من خمسة آلاف فرصة استثمارية تناسب كل شرائح المستثمرين من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع المدن السعودية.