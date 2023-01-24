فيديو.. "الدغيثر": ملتقى "فرص" بيئة استثمارية متكاملة وندعو الجميع لزيارته

كما يتضمّن الملتقى العديد من الفعاليات المصاحبة، تتمثّل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدّث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.