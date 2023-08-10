تمهيدًا للافتتاح.. نيوم تختار "آي أم جي IMG" لإدارة نادي وملعب الغولف العالمي في سندالة

وبسبب موقعها المثالي كبوابة استثنائية للبحر الأحمر، ستعيد سندالة تعريف تجربة الرحلات البحرية الفاخرة، وستقدم مفهوماً جديداً للسفر والسياحة، وستكون "سندالة"، وهي واحدة من بين مجموعة الجزر في ساحل نيوم، أول وجهة لليخوت الحديثة والفاخرة في البحر الأحمر، ومن المقرر افتتاح الجزيرة في الربع الأول من عام 2024، لتكون أول وجهة تستقبل الزوار في نيوم، وتقدم للعالم نموذجاً لما سيكون عليه مستقبل المعيشة لاحقاً في مختلف مناطق نيوم.