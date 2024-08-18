الوقاية ضرورة.. "صحي مكة": 32%؜ من زوّار المستشفيات يعانون الإصابة بأمراض معدية

أكّدت إحصائية حديثة صادرة عن الإدارة التنفيذية للصحة السكانية بتجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن 32% من زوّار مستشفيات منطقة مكة المكرّمة يعانون الإصابة بالأمراض المعدية؛ ما يستدعي ضرورة تثقيف المجتمع بالوقاية منها، وتقليل نسبة زيارة المستشفيات.
وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن الأمراض المعدية تشكّل أحد أهم أسباب مراجعة المنشآت الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، ومن طرق انتشارها العطاس والكحة.
وبيَّن التجمُّع الصحي أن أبرز العوامل الوقائية من الإصابة بالعدوى تتلخص في المحافظة على نظافة اليدين، وتلقي التطعيمات اللازمة، مضيفاً أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدّم خدماتها على مدار الساعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أنه يمكن للمرضى الحصول على الخدمة من منازلهم عن طريق تطبيق صحتي عبر العيادات الافتراضية وعرض الحالة على الطبيب، الذي سيشرح للمريض آلية التعامل، وتزويده بالأدوية برسالة نصية SMS عبر "وصفتي"، وصرفه من أقرب صيدلية.
جديرٌ بالذكر أن أحد أهم أدوار إدارة الصحة السكانية يتمثل في إجراء المسح الميداني عن أكثر الأمراض انتشاراً، وطرق انتشارها، ويتم قياس الاحتياج السكاني، وإعداد خططٍ استباقية، وقائية لتعزيز صحة الفرد، والمجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين.