الوقاية ضرورة.. "صحي مكة": 32%؜ من زوّار المستشفيات يعانون الإصابة بأمراض معدية

وأشار إلى أنه يمكن للمرضى الحصول على الخدمة من منازلهم عن طريق تطبيق صحتي عبر العيادات الافتراضية وعرض الحالة على الطبيب، الذي سيشرح للمريض آلية التعامل، وتزويده بالأدوية برسالة نصية SMS عبر "وصفتي"، وصرفه من أقرب صيدلية.