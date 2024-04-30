"الإرشاد الزراعي": خمول حركة الأسماك من العلامات المبكّرة لمرضها.. وهذه أبرز الحلول

وأوضح الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن خمول الحركة يعد من العلامات المبكّرة لأمراض الأسماك، فعندما نرى أن بعض الأسماك داخل الحوض هامدة لا تتحرّك إلا حركة بسيطة جداً مقارنة بباقي الأسماك التي تتمتع بالحيوية والنشاط، فاعلم أن هناك مشكلة ما.